الأوقاف: 63 قافلة دعوية ضمن حملة "أسيوط بلا ثأر"

نظمت مديرية الأوقاف بأسيوط 63 قافلة دعوية لحث المواطنين للقضاء على الثأر، ضمن حملة "أسيوط بلا ثأر".



وقال الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن تسيير القوافل يأتي في إطار العمل للأسبوع الثامن عشر منذ بدء حملة أوقاف أسيوط.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف إن القوافل ستجوب جميع مراكز المحافظة بمختلف الإدارات الفرعية بواقع عدد (3) بكل إدارة تحت عنوان "نشر السلام في المجتمع".



وأوضح قبيصي إن هذه القوافل الدعوية ستجوب جميع قرى ونجوع المحافظة حتى تصبح أسيوط بلا ثأر لنبذ العنف بين المواطنين وإعلاء الأمن والسلام بين المواطنين.



الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط كانت أطلقت حملة "أسيوط بلا ثأر" بالتعاون مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومديرية أمن أسيوط والمجلس القومي للمرأة لتضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.