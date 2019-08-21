ضبط 155 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، حملة استهدفت، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



أسفرت تلك الحملة عن ضبط 5000 لتر سولار بداخل محطة بنزين متوقفة عن الشحن من الشركة التابعة لها، تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب الغير مشروع.



كما تم ضبط 155 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب الغير، وتم ضبط كمية قدرها 120 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام بداخل أحد المحلات بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وتم ضبط 120 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام بداخل أحد المحلات.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.