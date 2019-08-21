علي بابا الصينية ترجئ إدراج أسهم بـ 15 مليار دولار بهونج كونج

قالت رويترز عن مصادر أن مجموعة علي بابا الصينية أرجأت عملية إدراج أسهمها التي قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في هونغ كونغ، في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية في المركز المالي الآسيوي، وبحسب رويترز فإن على بابا قد تدشن العملية في أكتوبر لجمع ما بين عشرة و15 مليار دولار، على الرغم من أنه لم يتم وضع جدول زمني رسمي لذلك بعد.



ويراقب المجتمع المالي خطط علي بابا للإدراج ببورصة هونغ كونغ عن كثب لتعطي مؤشرًا على بيئة الأعمال في المدينة الخاضعة للحكم الصيني وتتيح الاطلاع على نظرة بكين للوضع.



يأتي هذا عقب الاحتجاجات التي اجتاحت هونج كونج بسبب رفض هونج كونج لقانون تسليم المجرمين للصين.