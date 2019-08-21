برنت يرتفع فوق 60 دولارا بدعم انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارا للبرميل، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب.



وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.6% بعدما ارتفع 0.5% عند التسوية في الجلسة السابقة.



وصعد الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.3%.



وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.



كما تلقت أسعار النفط دعما من بيانات تظهر انخفاض صادرات السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في يونيو.



يأتي هذا فيما تشهد سوق النفط اضطرابا بسبب الاعتداءات على ناقلات النفط.