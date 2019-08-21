أسعار العملات العربية اليوم

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.



وسجل سعر الدينار الكويتي 54.24 جنيه للشراء، و55.66 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي بلغ 4.49 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع.



بينما سجل سعر الريال العماني نحو 42.86 جنيه للشراء، و43.29 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي المصري، في حين سجل الدينار الأردني نحو 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.48 جنيه للبيع.



وسجل الدينار البحريني نحو 43.86 جنيه للشراء، و44.14 جنيه للبيع؛ وفق بيانات البنك الأهلي المصري.