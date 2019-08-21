استقرار الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر الجنيه الإسترليني، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاربعاء، حيث سجل في البنك المركزي نحو 20.02 جنيه للبيع، و20.19 جنيه للشراء.



وطبقًا لآخر تحديث، سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 19.95 جنيه للبيع، و20.23 جنيه للشراء، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 19.92جنيه للبيع، و20.20 جنيه للبيع.



وجاء سعره في البنك العربي الإفريقي نحو 20.03 جنيه للبيع، و20.21 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 19.85 جنيه للبيع، و20.18 للشراء، وفي بنك الإسكندرية 19.92 جنيه للبيع، و20.21 جنيه للشراء.



وشهد الجنيه الإسترليني خلال التعاملات السابقة، تراجعًا طفيفًا أمام الدولار بنحو 1.2534، مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.2588.