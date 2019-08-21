استقرار أسعار البقوليات اليوم
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:55 ص
هويدا سعيدطباعة
استقرت أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، حيث كشف تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية، أن أسعار البقوليات ارتفعت عالميًا بنسبة 10% عن الشهر الماضى، ولكن استقرت الأسعار محليًا.
وترصد الدستور أسعار البقوليات اليوم، حيث سجل بعض أنواع البقوليات محليًا كما يأتي:
- كيلو الفول البلدى تراوح سعره ما بين 24 و28 جنيها.
- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 17 و18 جنيها.
- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيها.
- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيها.
- كيلو الحمص 28 جنيها.
- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيها.
وترصد الدستور أسعار البقوليات اليوم، حيث سجل بعض أنواع البقوليات محليًا كما يأتي:
- كيلو الفول البلدى تراوح سعره ما بين 24 و28 جنيها.
- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 17 و18 جنيها.
- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيها.
- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيها.
- كيلو الحمص 28 جنيها.
- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيها.