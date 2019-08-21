استقالة نائب وزير العدل البولندي بسبب تشويه سمعة قضاة

أعلن نائب وزير العدل البولندي لوكاتش بيبياك استقالته أمس الثلاثاء، بعد يوم من تقارير بأنه حاول تشويه سمعة قضاة انتقدوا الحكومة من خلال نشر شائعات على الإنترنت عن حياتهم الشخصية.



وقال بيبياك إنه قرر التنحي متحملا المسؤولية عن الحكومة، في حين ذكر رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي إنه سيقبل الاستقالة.



جاءت الاستقالة بعد تقارير نشرتها بوابة ((Onet.pl)) الإلكترونية وتفيد بأن بيبياك لعب دورا رئيسيا في توزيع معلومات شخصية عن قضاة انتقدوا الحكومة البولندية.



وذكرت البوابة أن بيبياك كان على اتصال مستمر مع مستخدم عبر الإنترنت يدعى "إميليا"، وقام بتزويد الأخير بسجلات حياتية لقضاة وعناوينهم في انتهاك لقوانين الخصوصية. ثم قام المستخدم "إميليا" بتوزيع هذه المعلومات على وسائل الإعلام الموالية للحكومة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.