الكويت تستعين بالضباط المتقاعدين لحماية الأسواق والمدارس

وافقت وزارة الداخلية الكويتية، على الاستعانة بخبرات الضباط المتقاعدين، للإشراف على حماية وحراسة الأسواق والمجمعات التجارية والمدارس، لما يتمتعون به من خبرة أمنية اكتسبوها طوال مدة خدمتهم بالوزارة؛ وذلك وفق النظم والضوابط المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية الكويتي.



وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأربعاء، إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، وافق بناء على تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، على الاقتراح الذي قدمه النائب بمجلس الأمة الكويتي ماجد المطيري، وتم إيداع الموافقة على المقترح لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.



وكان المطيري قد اقترح، الاستعانة بمتقاعدي وزارة الداخلية الكويتية، لحماية وحراسة الأسواق والمجمعات التجارية، ومدارس وزارة التربية، نظرا لتنامي المشكلات الأمنية في تلك المنشآت، وعدم وجود قوة كافية من رجال الشرطة لتغطية الاحتياجات الأمنية، ما سيؤدي إلى المساعدة في تغطية العجز، خاصة في ظل ما يتمتع به المتقاعدون من خبرة أمنية، ودراية مجتمعية، وأداء مهني يرتكز على خبرات متراكمة ودورات تدريبية، مع منحهم مكافأة قدرها 600 دينار.