بدء الحجوزات المسبقة لسيارة كيا "موهافي" المطورة حديثا

بدأت كيا موتورز اليوم الأربعاء، في قبول الحجوزات المسبقة لسيارتها "موهافي" والمطورة حديثا قبيل موعد إطلاق السيارة الرسمي في الأسواق المحلية الشهر المقبل.



تأتي السيارة "موهافي" المطورة بمحرك ديزل سعته 3.0 لتر ومزودة بشبكة واسعة من الرديترات وهيكل خارجي قوي ومصابيح أمامية من نوع الصمامات الثنائية الباعثة للضوء. ويتراوح سعرها ما بين 47 مليون إلى 52 مليون وون (39 ألف ~ 43 ألف دولار أمريكي)، وفقا لما أعلنته كيا موتورز في بيان.



وتتوقع كيا أن تعزز النسخة الجديدة للسيارة من تشكيلتها للسيارات الرباعية الدفع (إس يو في)، وسط تزايد في الطلب العالمي على السيارات الترفيهية.



تشمل تشكيلة كيا من سيارات إس يو في، كل من موهافي وسورينتو وسبورتاج وسول بالإضافة إلى سيلتوس وستونيك الجديدتين.