اكتشاف قبر يعود تاريخه إلى ما قبل 386 عاما بشمالي الصين

اكتشف شاهد قبر يرجع تاريخه الى أسرة مينج الإمبراطورية (1384-1644) في مقاطعة خبي بشمالي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم الاربعاء.



وقالت دائرة الإعلام المحلية إن شاهد القبر الذي أكتشف في قرية دونجسانتشاو بمحافظة نانخه يعتقد بأنه صنع خلال عهد تشونغتشن للإمبراطور تشو يو جيان ويعود تاريخه إلى ما قبل 386 سنة.



ويبلغ طول الشاهد الشبيه بالمكعب 80 سنتمترا وعرضه 80 سنتمترا وسماكته 15 سنتمترا وعليه 2372 رمزا.



ويسجل شاهد القبر إنجازات صاحب القبر باي تشو شاو الذي جاء من أسرة محلية معروفة وأصبح مسؤولا كبيرا بعد اجتيازه للامتحان الامبراطوري.



كما وصف شاهد القبر المناخ السياسي والاقتصادي والثقافي في ذلك الوقت.



وقال لان جيان هوي الخبير في الثقافة والتاريخ، إن شاهد القبر حفظ بشكل جيد والنقوش عليه واضحة، مضيفا أنه يقدم معلومات تاريخية هامة لدراسة أسرة مينج.