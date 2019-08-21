الصين ترفض السماح للمثليين بالزواج

قال متحدث باسم البرلمان الصيني اليوم الأربعاء، إن قصر الزواج على "رجل وامرأة "سيظل هو الموقف القانوني للصين، مستبعدا موافقة تايوان السماح بزواج المثليين، على الرغم من ضغوط الناشطين المثليين.



كان البرلمان التايواني قد أقر مشروع قانون في مايو يبيح زواج المثليين، وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الصين ستقنن زواج المثليين، قال زانغ تيوي المتحدث باسم لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، إن القانون الصيني يسمح فقط بالزواج بين رجل وامرأة.



وأضاف "هذه القاعدة تتناسب مع الوضع الوطني لبلدنا والتقاليد التاريخية والثقافية، وعلى حد علمي، فإن الغالبية العظمى من دول العالم لا تعترف بتشريع الزواج المثلي".