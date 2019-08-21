الصين.. مقتل 4 أشخاص وتضرر 12 ألف بسبب الأمطار

قالت مديرية إدارة الطوارئ المحلية في ولاية آبا ذاتية الحكم لقوميتي التبت وتشيانغ في مقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين، إن الأمطار الغزيرة المتساقطة، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وتضرر 12700 شخص من 11 محافظة وقرية.



وأضافت المديرية أنه تم تسجيل فقدان 11 شخص في محافظة ونتشوان بعد وقوع انهيارات طينية متعددة نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، فيما تأكد فقدان 7 أشخاص ومحاصرة 60 في منطقة وهلونغ في المحافظة.



وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء، تم إجلاء ما يزيد عن 30 ألف مقيم وسائح في محافظة ونتشوان، فيما تجري عملية إجلاء 13 ألف سائح من المحافظة حاليا.



وقطع تساقط الأمطار إمدادات المياه والطاقة والاتصالات في محافظتي ليشيان وماوشيان، فضلا عن قطع بعض الطرق أيضا.



وهرع ما يزيد عن 200 رجل إنقاذ إلى المناطق المتأثرة.