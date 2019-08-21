الصين تطلق مشروعًا جديدًا لتنمية بابوا غينيا الجديدة زراعيًا

أطلقت الصين مشروعا جديدا في بابوا غينيا الجديدة، لمساعدة هذا البلد في جنوب المحيط الهادئ، على تعزيز تنميته الزراعية.



وستقام قاعدة التطوير في قوروكا، حاضرة مقاطعة المرتفعات الشرقية (ايسترن هايلاندز)، للمساعدة على دفع زراعة الأراضي المرتفعة ونوع من الحشائش يدعى "جونتساو"، حيث يتمكن السكان المحليون من خلاله زراعة وتربية الرز ونبات الفطر. ويُسمى هذا النوع من الحشائش "جونكاو"، أيضا من قبل المحليين بـ"الحشيش الصيني" ويمكن أن يستخدم كذلك في إطعام المواشي.



يذكر أن المرة الأولى التي ظهرت فيها تقنية حشائش "جونتساو" من الصين في بابوا غينيا الجديدة، في عام 1997. وفي عام 1998، قاد البروفيسور لين تشانغشي، من جامعة فوجيان للزراعة والغابات، وهو مبتكر هذا النوع من الحشائش ورز المرتفعات، قاد فريقا لزيارة مقاطعة المرتفعات الشرقية، ثم أنشأ بعدها أول قاعدة تجريبية رائدة في منطقة لوفا بالمقاطعة. في عام 2018، وقع الجانبان اتفاقا جديدا للمزيد من تعميق تعاونهما في مجالات زراعة "جونكاو" وزراعة رز المرتفعات.