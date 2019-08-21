نشطاء البيئة يعتصمون أمام قطار تابع لـ"فولكس فاجن"

أطلق ناشطون في مجال البيئة بألمانيا حركة شعبية تحمل اسم "من دون سيارة" تهدف الى درء أزمة مناخية ستجلب الجوع الشديد والانهيار الاجتماعي.



وسد الناشطون أمس الثلاثاء طريق قطار يحمل عشرات السيارات الجديدة لشركة "فولكس فاجن" كانت في طريقها إلى مدينة فولفسبورغ وذلك لإيصال رسالتهم ببناء مجتمعات من دون سيارات، ووسائل نقل عامة صديقة للبيئة.



​واستهدف النشطاء في المقام الأول سيارات فولكس فاجن، لأنها تُمثل بالنسبة إليهم قطاع صناعة السيارات بأكمله.



وفقًا لأحد المشاركين، فإن الهدف من العملية هو إبطاء عملية الإنتاج في شرمة فولكس فاجن على الأقل، وللاحتجاج على صناعة السيارات والتأكيد على مسؤوليتها في أزمة المناخ.