تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

ذكرت وكالة إيران الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر، لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.



ونقلت الوكالة عن المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة، أكبر جابال أميلي، قوله: "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل والسفينة في حالة مستقرة من ناحية السلامة، لحسن الحظ طاقم السفينة بخير".

