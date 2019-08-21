اليوم.. قطع المياه عن حي أول المحلة الكبرى بالغربية 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، أمس الثلاثاء، قطع المياه بنطاق حي أول المحلة الكبرى اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا؛ نظرًا لقيام الشركة بربط بئر جديد بشبكة المياه بمحطة المياه اليابانية بالحي.



وأهاب ديوان عام المحافظة - في بيان - بقاطني تلك المناطق بتوفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

