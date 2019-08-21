برشلونة يفتح خطًا من المفاوضات مع ظهير سالزبورج

فتح نادي برشلونة الإسباني خطًا من المفاوضات مع نادي ريد بول سالزبورج النمساوي من أجل التعاقد مع لاعبه الشاب جيديون منساه.



ويضع النادي الكتالوني عينه على اللاعب الغاني البالغ من العمر 21 عامًا من أجل الحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أن البارسا بالفعل بدأ التفاوض مع سالزبورج للتوصل إلى اتفاق ينضم بموجبه الظهير الأيسر للكامب نو هذا الصيف.



ويخطط البارسا لضم منساه ليكون بديلًا لجواو ميراندا في الفريق الثاني "برشلونة ب" بداية من الموسم الجاري 2019 – 2020.



و يستعد ميراندا لمفارقة الفريق الكتالوني متجهًا للعب في الدوري الفرنسي رفقة أولمبيك مارسيليا.