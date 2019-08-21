والد نيمار يلمح لرحيل نجله لريال مدريد

ألمح والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى رحيل نجله إلى ريال مدريد الاسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتصرف والد نيمار بطريقة مثيرة حسبما أفاد برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الاسباني حيث بدأ في متابعة حساب المدافع الاسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.



وتساءل البرنامج عما يعني ذلك التصرف من والد نيمار في ظل ارتباط اللاعب بقوة بالتواجد في مدار ريال مدريد وبرشلونة هذا الصيف.



وتعد وسائل التواصل الاجتماعي من الإشارات والتلميحات التي يتجه إليها اللاعبون عند اقتراب رحيلهم من فريقهم إلى ناد آخر.



ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس حيث يشعر بالندم على فراق برشلونة في صيف 2017 بكسر عقده مع الإدارة مقابل 222 مليون يورو.