بديل بوجبا فى ريال مدريد يكلف 40 مليون يورو

يضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني هدفا واحدا في مفكرته لترميم خط الوسط، مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.



وترك ريال مدريد ماركوس يورينتي يرحل لأتلتيكو مدريد هذا الصيف ويملك الفريق حاليا فيديريكو فالفيردي كلاعب وسط مدافع فقط رفقة كاسيميرو.



اللاعب الذي يبحث عنه زيدان لم يجده سوى في بوجبا، كريستيان ايريكسين ودوني فان دي بيك، وأقحمت شبكة ديفنسا سنترال الاسبانية اسم مارك روكا في القائمة.



وترى الشبكة المدريدية في تقرير لها صباح الأربعاء أن روكا قد يكون خيارا مثاليا لترميم خط وسط ريال مدريد بتكلفة أقل بكثير من صفقة بوجبا.



ويرتبط روكا بعقد مع اسبانيول الاسباني تصل قيمة كسره 40 مليون يورو فقط ويرى البعض في اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما "تشابي ألونسو الجديد".