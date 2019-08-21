حكومة الاحتلال "قلقة" من مقاطعة رياضييها دوليا

تكرر في السنوات الماضية امتناع رياضيين من دول عربية وإسلامية عن خوض مباريات ضد لاعبين من إسرائيل، على خلفية الرأي العام في دولهم، المناهض لممارسات إسرائيل القمعية بحق الفلسطينيين، واستمرار الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، وتوسيع الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المقدسات، خاصة في الحرم القدسي، وهي الأسباب نفسها التي أدت إلى تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS)، التي تنشط أيضا في فرض عقوبات على إسرائيل في المجال الرياضي.



وفعلا، واجه الرياضيون الإسرائيليون هذه التوجهات في مباريات عديدة ومتنوعة، بعدما رفض لاعبون عرب ومسلمون منافسة لاعبين من إسرائيل، أو رفضت دولة، مثلما فعلت ماليزيا، بداية العام الجاري، مشاركة رياضيين تحت العلم الإسرائيلي في مباريات سباحة، ونُقلت المباريات إلى لندن.



ولفت تقرير نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب الثلاثاء، إلى أنه " يتم التعبير عن صورة دولة في الحلبة الدولية من خلال المجال الرياضي أيضا". واعتبر التقرير أن رفض لاعبين من دول عربية وإسلامية منافسة لاعبين إسرائيليين يأتي في إطار "نزع الشرعية عن إسرائيل". وأضاف أن "منظمات مثل BDS تحاول أن تعبر وتوجه انتقادات ضد سياسة إسرائيل بواسطة معارضة إشراك رياضيين من إسرائيل في مباريات. وتعكس ذلك محاولات لإلغاء أحداث رياضية يفترض أن تجري في إسرائيل".



وحسب التقرير، فإن "إسرائيل تحاول محاربة هذه الظاهرة، وتنجح بذلك في غالب الأحيان، حاليا، من خلال التعاون مع دول ومنظمات رياضية في أنحاء العالم. وهذا نشاط هام لأنه رافعة الرياضة الدولية تتوجه إلى جماهير واسعة، ليس أقل وربما أكثر من الحلبة الدبلوماسية الدولية".