مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية فى سبسطية بنابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية فى سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال.



وأضاف: قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها.



وفي سياق منفصل اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وفي سياق منفصل قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمام مجلس الأمن إن قضية فلسطين عادلة ولا يمكن التطرق إلى أوضاع الشرق الأوسط دون الحديث عن قضية فلسطين.



جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الأمن في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس الثلاثاء، لبحث التحديات التي تواجه السلام والأمن في الشرق الأوسط.