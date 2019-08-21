الصين.. اعتقال أكثر من 80 شخصًا فى قضية تهريب نفط بـ213 مليون دولار

ذكرت الجمارك المحلية في مدينة فوتشو حاضرة مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين يوم الثلاثاء، أن أكثر من 80 مشتبها بهم قد ألقي القبض عليهم في قضية تهريب النفط المكرر، تشتمل على حوالي 1.5 مليار يوان (حوالي 213 مليون دولار أمريكي).



وألقي القبض على المشتبه بهم في عملية مشتركة في 17 أغسطس الجاري، بين الجمارك وخفر السواحل.



وقالت الجمارك المحلية إنها ضبطت ست عصابات لتهريب النفط، واحتجزت سبع ناقلات تحمل أكثر من 1000 طن من النفط المكرر المهرب، وحوالي 20 مليون يوان.



وأظهر التحقيق الأولي أن المشتبه بهم تاجروا بحوالي 200 ألف طن من النفط المكرر.



ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية.