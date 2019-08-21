جوجل تطلق تطبيق "Google Go"

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عن إطلاق النسخة المخففة "Google Go Lite" من تطبيق البحث التابع لها في جميع دول العالم وفقًا لموقع TechCrunch المتخصص في الأخبار التقنية، وذلك بعد نحو سنة و8 أشهر من إطلاقه في بعض الدول دول مثل الهند وإندونيسيا.



وقالت "جوجل" في منشور عبر موقعها الإلكتروني، إن "جوجل جو" تطبيق خفيف، وسريع يساعدك على الوصول إلى المعلومات على الإنترنت وفي العالم من حولك، وذلك حتى مع استخدام اتصال غير مستقر، وهو يفعل ذلك بينما يستخدم ذاكرة ومساحة تخزين أقل، مما يساعد هاتفك على البقاء سريعًا.



وأشارت جوجل إلى أن تطبيق "جوجل جو لايت" كان متاحًا في بضع دول، وعلى الأجهزة العاملة بالنسخة المخففة من نظام التشغيل أندرويد جو منذ عام 2017، ولكنه اعتبارًا من اليوم متاح على متجر بلاي ستور في جميع أنحاء العالم.