الرئيس الأرجنتينى يحضر مراسم أداء اليمين لوزير المالية الجديد

حضر الرئيس الارجنتيني موريسيو ماكري، مراسم أداء وزير المالية الجديد هرنان لاكونزا، اليمين الدستورية، مطالبا إياه بالعمل على استقرار الاقتصاد الذي اهتز نتيجة الانتخابات الرئاسية التمهيدية مؤخرا.



قال ماكري خلال مراسم أداء اليمين "أود أن أشكر هرنان لاكونزا لقبوله هذه المسئولية المعقدة في مثل هذا الوقت الصعب للأرجنتين".



قال لاكونزا، المدير العام السابق لبنك مدينة بوينس آيريس، ووزير الاقتصاد السابق لمقاطعة بوينس آيريس، إن الأرجنتين ستبقي على أهدافها المالية لعام 2019، بينما الأولوية الحالية هي تحقيق استقرار البيسو (العملة المحلية).



لقد قدم وزير المالية المنتهية ولايته، نيكولاس دويوفني، استقالته يوم السبت، بعد التدهور الاقتصادي الناجم عن خسارة ماكري وحزبه الحاكم المحافظ، في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.