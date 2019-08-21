"منصور": أمن الشرق الأوسط مرتبط بتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية

قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمام مجلس الأمن: "إن قضية فلسطين عادلة، ولا يمكن التطرق إلى أوضاع الشرق الأوسط دون الحديث عن قضية فلسطين".



جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الأمن في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، لبحث التحديات التي تواجه السلام والأمن في الشرق الأوسط.



وأضاف "منصور": "أن مساعي التقليل من شأن الآثار المدمرة التي وقعت على المنطقة بأسرها جرّاء اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه قبل أكثر من 70 عامًا، والتغاضي عن ممارسات السلطة القائمة بالاحتلال حتى يومنا هذا هي مساعٍ لا تخدم السلام ولا الأمن في المنطقة."



وتحدث السفير "منصور"، أمام سفراء وممثلي دول العالم، عمّا تتسبب به الحصانة المطلقة المعطاة لإسرائيل والمعايير المزدوجة في العالم من حالة من الأسى وزعزعة الثقة بالمنظومة الدولية، لا سيّما في صفوف الشباب الذين يفقدون الأمل بالقانون الدولي والإنصاف.