الناقلة الإيرانية أدريانا تُبحر فى مياه المتوسط تحت رعاية الحرس الثورى

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن ناقلة النفط الإيرانية المتواجدة في مياه المتوسط ستكون تحت رعاية الحرس الثوري وليست أى جهة أخرى.



يأتي هذا عقب الإفراج عن الناقل الإيرانية التي كانت تحمل اسم جريس ولكنها تحولت إلى أدريانا، حيث تم الإفراج عنها من قبل سلطات جبل طارق، التي رفضت طلب الإدارة الأمريكية باحتجاز الناقلة الإيرانية.



يذكر أن بريطانيا قد احتجزت الناقلة الإيرانية في واحدة من مستعمراتها في جبل طارق قائلة، إن الناقلة كانت تحمل نفطا ومتجهة به إلى سوريا مخالفة بذلك العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية.



كانت إيران قد احتجزت من أشهر مضت ناقلة نفط بريطانية كانت في مضيق هرمز.