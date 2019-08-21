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تكنولوجيا

"فيس بوك" تطلق رسميَا ميزة طال انتظارها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:45 ص
فيس بوك
فيس بوك
وكالات
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أعلنت شركة فيس بوك، اليوم الأربعاء، بصفة رسمية إطلاق ميزة "مسح سجل التصفح"، الأمر الذي سيضر بالقدرة على استهداف المستخدمين في الإعلانات المعروضة على المنصة الاجتماعية.

وتعتمد خوارزميات "فيس بوك" على سجلات التصفح (التي تتضمن كلمات البحث والتطبيقات والمواقع التي تم تصفحها) من أجل معرفة الأمور التي يبحث عنها كل مستخدم بغرض استهدافه بإعلانات تناسب رغباته.

وأوضح موقع "سي إن بي سي" أن "فيس بوك" أطلق ميزة "off-Facebook activity"، التي تسمح للمستخدمين بمسح سجل تصفحهم وفصل "حسابهم الفيسبوكي" عن المواقع التي يزورونها.

وتابع:"الميزة تتيح أيضا للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم على فيس بوك لعدم استغلالها في الأمور الإعلانية".

وتهدف خاصية "النشاط خارج فيس بوك" إلى رؤية ملخص عن جميع التطبيقات والمواقع التي ترسل لفيس بوك معلومات عن مستخدميها، بغرض استغلالها في الإعلانات المعروضة على الموقع الاجتماعي الشهير.

وتأتي هذه الميزة بعد أكثر من سنة ونصف من الانتظار، بعدما واجهت الشركة الأمريكية مطالب وانتقادات كثيرة بشأن انتهاك خصوصية مستخدميها لأغراض تجارية.

وقالت "فيس بوك" عبر مدونتها إنها بدأت إطلاق الميزة الجديدة تدريجيا، حيث ستكون في البداية حكرا على 3 دول (أيرلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا)، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، خسر موقع "فيس بوك" مليارات الدولارات من قيمته السوقية، بعدما تبين أن شركة البيانات "كامبردج أناليتيكا" جمعت بيانات من حسابات 87 مليون مليون مستخدم في "فيس بوك"، حتى تستغلها في حملة الرئيس دونالد ترامب خلال انتخابات الرئاسة.
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