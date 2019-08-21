نظام جديد يحسن فعالية معالجة مياه الصرف الصحى للتكويك

طور باحثون صينيون مؤخرا نظاما لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن تكويك الصناعات الضخمة بتكلفة أقل وكفاءة أعلى.



ولا يوفر تسخين الفحم الساخن بدرجات حرارة مرتفعة الحرارة فحسب، بل يوفر أيضا الكربون (كوك) اللازم لإنتاج الحديد. وخلال العملية، تحتوي مياه الغسيل المعاد تدويرها التي تستخدم كمبرد على كمية كبيرة من المواد الصلبة والكيميائية العالقة التي تكون سامة للبيئة والنظم البيولوجية.



وفي الصين، تنتج صناعات التكويك أكثر من 100 مليون طن مياه الصرف من هذا النوع، وأصدرت الصين في 16 أبريل 2015 خطة عملها للوقاية والسيطرة على تلوث المياه وضمان سلامتها.



ولكن معالجة نهائية الأنبوب التقليدية التي تعالج النفايات قبل تصريفها تؤدي إلى تكاليف أعلى وكفاءة منخفضة، ما يعوق التنمية المستدامة للصناعات.



واستنادا إلى فكرة السيطرة الكاملة على عملية التلوث خفض الباحثون من معهد هندسة العملية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم تكلفة معالجة مياه الصرف من التكويك بنسبة 20 % في نظامهم الجديد، وحقق إزالة مستقرة وفعالة للجسيمات السامة والضارة.



وحتى الآن، تم تطبيق النظام المذكور في 41 مشروع مكافحة تلوث مياه في المؤسسات الصينية الكبيرة مثل آنستيل وشركة ووهان للفولاذ والحديد وشركة الصين لطاقة الفحم.