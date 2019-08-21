تلفزيون أوليد لـ"إل جى" يحصل على تقييمات عالية فى أوروبا

أوضحت شركة "إل جي إلكترونيكس" اليوم الأربعاء أن تلفزيون أوليد 2019 والذي يحمل علامتها التجارية حصل على لقب أفضل تلفزيون لعام 2019 في اختبار أجهزة التلفزيون لأربع شركات، بما في ذلك ما يشمل تلفزيونات "إل جي إلكترونيكس" و"سامسونج للإلكترونيات" وسوني وباناسونيك، والذي أجراه حوالي 40 خبيرا مؤخرا في بريطانيا.



وقالت الشركة إن تلفزيون أوليد 2019 حصل أيضا على لقبي "أفضل تلفزيون إتش دي آر" و"أفضل تلفزيون للألعاب" بفضل أدائه المتميز في توفير اللون الأسود العميق ودقة الألوان ومناسبته للألعاب.



ومن ناحية أخرى، حصل تلفزيون كيوليد (QLED) لشركة سامسونج للإلكترونيات على أعلى الدرجات في تقييم "الأداء في غرفة مشرقة".



وتصدر تلفزيون أوليد لـ"إل جي" تقييم أداء أجهزة التلفزيون الذي أجرته جمعية المستهلكين البريطانية "ويتش؟".



كما حقق نتائج جيدة في تقييمات أجرتها مجلة "تيست" الصادرة عن مجموعة السلامة للمستهلكين الألمان "Stiftung Warentest" وغيرها من المؤسسات الأخرى في فرنسا وهولندا والسويد وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا والتشيك.