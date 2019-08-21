اليوم الوطنى الصينى للوقاية من الإعاقة يركز على العيوب الخلقية

أعلن الاتحاد الصيني للمعوقين، اليوم الأربعاء، أن الحملة التعليمية لليوم الوطني للوقاية من الإعاقة لهذا العام، ستركز على تعزيز رعاية جيدة قبل الولادة وبعدها للوقاية من العيوب الخلقية.



وقال جيا يونج نائب مدير المجلس التنفيذي للاتحاد، إن الحملة تهدف إلى تعزيز المعرفة بالرعاية السابقة للولادة وما بعد الولادة والوقاية من الإعاقة وكذلك سياسات إعادة التأهيل والإعانة للأطفال المعوقين بين النساء في سن الإنجاب والنساء الحوامل والآباء.



وطلب جيا من المعنيين إجراء فحوصات صحية قبل الزواج وقبل الحمل وفحص وتشخيص ما قبل الولادة والفحص والتدخل للمواليد الجدد.



وأصدر الاتحاد الصيني للمعوقين يوم الثلاثاء كتابًا عن الرعاية الصحية قبل الحمل ألفه الاتحاد والدوائر الأخرى ذات الصلة.