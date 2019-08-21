كوريا الجنوبية تعتزم خفض استهلاك الطاقة بنسبة 14%

ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية تخطط لخفض إجمالي استهلاكها من الطاقة بنسبة 14% بحلول عام 2030 من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع المحلية والمباني والسيارات.



وبموجب هذه الخطط، تهدف البلاد إلى توفير 10.8 ترليون وون (8.94 مليار دولار أمريكي) من واردات الطاقة في عام 2030، مع حفض حوالي 29.6 مليون طن من واردات النفط المكافئ (TOE) خلال الفترة سالفة الذكر، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.



ويشير مصطلح طن النفط المكافئ إلى الوحدة التي تقيس كمية الطاقة التي يمكن إنشاؤها من خلال طن من النفط.



ويجدر الإشارة إلى أن كمية الطاقة التي يمكن توفيرها من هذه السياسة تكفي لتشغيل 22 مليون منزل، أو 40 مليون سيارة سيدان في السنة، وفقا للوزارة.



وأضافت الوزارة أن عملية تبني أنظمة طاقة أكثر كفاءة يمكن أن تخلق حوالي 690 ألف فرصة عمل جديدة حتى عام 2030.



وقالت الوزارة "إن خفض استهلاك الطاقة عن طريق تحسين الكفاءة هو وسيلة فعالة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والغبار الناعم"، وأكدت على أن العملية لا تسبب تراجعا في النمو الاقتصادي.



وتماشيًا مع الجهود المبذولة، تخطط الدولة لتطبيق أنظمة إدارة الطاقة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المصانع المحلية، بما في ذلك ما يشمل مصانع الصلب والبتروكيماويات والتي تمثل حوالي 62% من استهلاك الطاقة في البلاد.



وأضافت أنه سيتم تجديد الشقق والمباني التجارية القديمة بمواد وأنظمة تدفئة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع الرائد في عام 2020.



كما سيحصل المستهلكون الذين يشترون الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة على استرجاع نقدي يصل قدره إلى حوالي 10% من سعر الجهاز.



وابتداء من عام 2027، سيتم حظر إنتاج مصابيح الفلورسنت منخفضة الكفاءة، في حين سيتم تشجيع استخدام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، حسبما أضافت الوزارة.



وتشمل التدابير الأخرى تعزيز لوائح كفاءة الطاقة للسيارات. ووفقا للخطة، سيصل متوسط ​​كفاءة استهلاك الوقود في السيارات المحلية إلى 28.1 كيلومترًا، بدلا من 16.6 كيلومترا في عام 2016، وفقًا للوزارة.