عقد مسابقة دولية للموسيقى فى شمال شرقى الصين

ستقام مسابقة هاربين الموسيقية الدولية الثانية في الفترة بين 28 أغسطس و10 سبتمبر في مدينة هاربين شمال شرقي الصين.



ووفقًا للمنظم، اجتذب الحدث 305 منافسين من 22 دولة ومنطقة من ضمنها كندا وفرنسا وروسيا وألمانيا.



وستشهد النهائيات 30 عازف بيانو و30 عازف كمان و35 مطربًا وستة ملحنين اجتازوا الجولة التأهيلية التي عقدت بين 19 مايو و2 يونيو.



حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 50 ألف دولار أمريكي.



ونظرًا لكونها حاضرة مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، فقد تمكنت هاربين من الوصول مبكرًا إلى الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية.



كما أنها موطن واحدة من أقدم فرق الأوركسترا السيمفونية في الصين، أوركسترا هاربين السمفونية، التي تأسست عام 1908.



وفي عام 2010، عرفت الأمم المتحدة هاربين بأنها "مدينة الموسيقى".