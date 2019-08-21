حصة سامسونج للإلكترونيات تسجل أعلى مستوى لها بالسوق العالمى للتلفزيونات

حافظت شركة سامسونج للإلكترونيات على موقع الصدارة بفارق كبير عن منافسيها في السوق العالمي للتلفزيونات في الربع الثاني من العام الجاري.



أعلنت شركة "آي أتش أس ماركت" المتخصصة في بحوث السوق اليوم الأربعاء أن سامسونج استحوذت على 31.5% من السوق في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2013.



ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه.



وتفوقت سامسونج بفارق كبير على منافيسيها "إل جي" الكورية الجنوبية (16.5%) في المرتبة الثانية، وسوني اليابانية (8.8%) في المرتبة الثالثة، لتثبت بذلك مكانتها الرائدة في السوق العالمي.



ويعزي الفضل في ذلك إلى الأداء الجيد للتلفزيونات الفاخرة، على الرغم من العلامات المتزايدة بدخول السوق العالمي إلى مرحلة الركود.



هذا واستحوذت سامسونج على 53.9% و53.8% من سوق التلفزيونات كبيرة الحجم ذات الـ75 بوصة فيما فوق، وسوق التلفزيونات مرتفعة السعر والتي تحدد بأكثر من 2،500 دولار على التوالي، وذلك من شأنه أن يساعد على تعزيز قيمة سامسونغ كأفضل علامة تجارية.



وعلى وجه الخصوص، شهدت مبيعات سامسونج لتلفزيون QLED زيادة حادة، لتصل إلى 1.09 مليون وحدة من إجمالي مبيعات السوق من نفس نوع التلفزيون والتي بلغت 1.2 مليون وحدة في الفترة من أبريل إلى يونيو.