كوريا الجنوبية تثير المخاوف من سلامة الأغذية الموردة من فوكوشيما

أثارت اللجنة الكورية الرياضية والأولمبية مخاوفها من التلوث الإشعاعي أمام اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي من المقرر أن تستضيف الأولمبياد العام المقبل.



أوضحت اللجنة الكورية الرياضية والأولمبية اليوم الأربعاء أنها أثارت مخاوفها من التلوث الإشعاعي في الملاعب التي تقع بالقرب من فوكوشيما وسلامة الأغذية الموردة من المنطقة، خلال اجتماع رؤساء البعثات الذي افتتح يوم الثلاثاء في طوكيو.



مع ذلك، رفضت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو المزاعم، قائلة إن اللجنة تبذل كل ما في وسعها لضمان توفير الأغذية الآمنة من الإشعاع.



هذا ويعتزم الوفد الكوري الجنوبي إثارة المخاوف من التلوث الإشعاعي في فوكوشيما مرة أخرى في اجتماع يوم غد الخميس من أجل ضمان سلامة فريق كوريا الجنوبية الأولمبي.



يذكر أن اجتماع رؤساء البعثات الذي يستمر لمدة 4 أيام ابتداء من يوم 20 أغسطس، يجمع ممثلي اللجنات الأولمبية الوطنية ومسؤولي اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو لمراجعة الاستعدادات قبل انطلاق دورة الأولمبياد المقبلة.



ويشارك في الاجتماع كممثل عن كوريا الجنوبية نائب الأمين العام للجنة الكورية الرياضية والأولمبية بارك تشول-جون.



وخلال الاجتماع، من المتوقع أن تطلب اللجنة الكورية من اللجنة الأولمبية الدولية توفير المعلومات الموثوق بها بشأن السلامة من الإشعاع وذلك عبر تدقيقات المنظمات الدولية الموضوعية والمتخصصة.



كما من المتوقع أن تدعو اللجنة إلى تصحيح الخطأ فيما يتعلق باسم جزر "دوكدو" التي تقع أقصى شرق كوريا، في الخريطة المرفوعة على الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو.