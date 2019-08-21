اليوم.. وزيرا خارجية سيئول وطوكيو يعقدان اجتماعا ثنائيا فى بكين

ستجري وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الأربعاء، اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الياباني تارو كونو في بكين عاصمة الصين وسط استمرار الخلاف التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان.



وتلتفت الأنظار إلى نتائج الاجتماع الثنائي بين كانغ وكونو، حيث يأتي قبيل اتخاذ كوريا الجنوبية واليابان قرارا نهائيا فيما يخص تجديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) في 24 أغسطس، وكذلك قبل دخول مشروع القانون الياباني بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة البلاد للشركاء التجاريين الموثوق بهم حيز التنفيذ في يوم 28 أغسطس.



الجدير بالذكر أنه يتم تجديد الاتفاقية المذكورة والتي تمثل عنصرا أساسيا في التعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان، تلقائيا كل عام.



ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في نوفمبر المقبل، ومن أجل إلغائها، يتعين على واحد من الطرفين إخطار الطرف الآخر بنيته القيام بذلك قبل 90 يوما من موعد التجديد التلقائي للاتفاقية. ينتهي الموعد النهائي للإخطار يوم 24 أغسطس الجاري.



وتجري الحكومة الكورية الجنوبية مراجعة شاملة لتجديد الاتفاقية كجزء من ردود أفعالها للإجراءات اليابانية المشددة ضد صادراتها إلى كوريا الجنوبية، حيث اعتبرتها الأخيرة انتقاما لقرارات المحكمة العليا بكوريا الجنوبية العام الماضي في قضايا العمل القسري لليابان في وقت الحرب.



ومن جهة أخرى، عقدت سيئول وطوكيو اجتماع على مستوى مدراء العموم بالوزارة يوم أمس الثلاثاء، بيد أن الطرفين تأكدا من المواقف المتباينة حول القضايا الثنائية مثل قضية العمل القسري لليابان في زمن الحرب، رغم أنهما اتفقا على ضرورة مواصلة الحوار.



هذا ويشار إلى أن كانج وكونو التزما الصمت أثناء مأدبة العشاء بين وزراء خارجية سيئول وبكين وطوكيو، الأمر الذي أثار توقعات متشائمة حول الاجتماع الثنائي المزمع بين كانغ وكونو.



ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثلاثي بين سيئول وبكين وطوكيو صباح اليوم، ومن ثم الاجتماع الثنائي بين سيئول وطوكيو بعد ظهر نفس اليوم.



ومن المتوقع أن تشرح كانج في الاجتماع الثنائي مع كونو موقف الحكومة الكورية الجنوبية فيما يخص قضية العمل القسري، وأن تشير إلى مشاكل قيود التصدير اليابانية، داعية مجددا إلى رفعها في أسرع وقت ممكن.