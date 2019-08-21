مسؤولة بالأمم المتحدة تدعو لحوار حول تحديات الأمن بالشرق الأوسط

دعت مسؤولة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى التحلي بضبط النفس وإجراء حوار حقيقي تفاديًا لحدوث مواجهة كبرى في الشرق الأوسط.



وقالت ماريا لويزا فيوتي، رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التحديات التي تواجه السلم والأمن في الشرق الأوسط: "ثمة حاجة ماسة إلى التحلي بضبط النفس وإجراء حوار حقيقي، تفاديًا لخطر أن يؤدي سوء تقدير بسيط عن غير قصد إلى مواجهة كبيرة، تكون لها عواقب وخيمة تمتد حتى إلى خارج المنطقة".



وذكرت أن سلسلة الحوادث التي وقعت في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة زادت من حدة التوتر إلى مستويات خطيرة، مضيفة أنه من الأهمية بمكان احترام الحقوق والواجبات المتعلقة بالملاحة وفقًا للقانون الدولي.



وتحدثت عن إيران، قائلة: "إن الخلافات العميقة حول البرنامج النووي الإيراني تزيد من تفاقم الخلافات في الخليج، وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة به، تظل خطة العمل الشاملة المشتركة الإطار الدولي الوحيد المتفق عليه لمعالجة البرنامج النووي الإيراني".



ولدى إشارتها إلى سوريا، قالت فيوتي: "إن الأمم المتحدة قلقة من أن تخاطر الأعمال العدائية المستمرة في شمال غرب سوريا بتقويض جهود المبعوث الخاص لإحياء العملية السياسية".



أما بالنسبة لليمن، فذكرت فيوتي أن الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها والمنقذة للأرواح، فيما ينخرط المبعوث الخاص مارتن جريفيث في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق الحديدة.



وفي معرض إشارتها إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت: " إنه يظل أقدم قضية مدرجة على أجندة الأمم المتحدة للسلم والأمن"، وإن إيجاد حل عادل يقبله الطرفان أمر ضروري لمستقبل المنطقة بأسرها".



وأضافت: "أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى جعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في دولتين ديمقراطيتين جنبًا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".



وقالت: "إن إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة ينبغي أن يكون الأولوية رقم واحد، وتلي ذلك إجراءات بناء الثقة لإبعاد الطرفين عن المواجهة وتوجيههما نحو الحوار".