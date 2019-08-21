بعد رفض بيع أكبر جزيرة بالعالم.. ترامب "يعاقب" الدنمارك

على طريقته الخاصة، وعبر منشور من منشوراته الشهيرة على "تويتر"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلغاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.



وقال دونالد ترامب: "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق، ووفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".



وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر.



وكان من المقرر أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن، التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.