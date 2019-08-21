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اقتصاد

3 استقالات من كبار المسئولين بوزارة التجارة والصناعة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:47 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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تقدم 3 أشخاص من كبار مسؤولي وزارة التجارة والصناعة باستقالات متتالية لوزير التجارة والصناعة، وتم قبولها علي الفور من قبل الوزير، وتعيين بدائل للبعض منهم.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، أن الثلاثة هم "حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة ومنسق المجالس التصديرية ومستشار الوزير للمشروعات الصغيرة، وأيضًا حسام عبدالعزيز مستشار وزير التجارة والصناعة للصناعات الهندسية، وكذلك خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات".

المثير للجدل، أن الثلاثة أفراد السالف ذكرهم تم تعينهم من قبل الوزيرعمرو نصار عقب تعينة مؤخرًا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إنه لا توجد أسباب حقيقه واضحه معلن عنها لاستقالتهم المتعاقبة، بالرغم من أن هناك كثير من الأقوايل حول أسباب الاستقالة.
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