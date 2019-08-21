الشركات المالية تدفع الأسهم الأمريكية للتراجع

دفعت الشركات المالية الأسهم الأمريكية للانخفاض بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، لتنهي موجة صعود دامت لـ3 جلسات.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 170.09 نقطة بما يعادل 0.65% إلى 25965.7 نقطة، وفقًا لرويترز.



وينتظر المستثمرون رأي جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، عن تحديات السياسة النقدية الأمريكية في كلمته التي سيلقيها أمام الندوة المقامة في "جاكسون هول" يوم الجمعة المقبل.



وبعد يوم واحد من ترحيب الأسواق بالتقدم في المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، تبنى المستثمرون موقفًا حذرًا وسعوا وراء الأصول الاستثمارية الآمنة.



ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 22.88 نقطة أو 0.78% إلى 2900.77 نقطة.



وهبط المؤشر ناسداك المجمع 54.25 نقطة أو 0.68% إلى 7948.56 نقطة.