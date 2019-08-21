شرطة لندن: إخلاء مبنى سكنى بعد اختباء شخص به والتهديد بتفجيره

قالت شرطة لندن إنها تخلي مبنى سكنيا في ضاحية باركينج شرقي العاصمة لندن، عقب قيام شخص بالاختباء داخل المبنى والتهديد بتفجيره وإشعال النار به.



وتابعت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فريق من المفاوضين يتحدثوا مع مشتبه به الذي يتحصن داخل البناية، ولا تزال دوافعه غامضة حتى الآن.



ووفق مصادر أمنية بريطانية فإن الشرطة اتخذت إجراءات احترازية بإغلاق الشوارع والطرق المؤدية إلى المبنى السكني.



وأكدت الشرطة البريطانية إصابة شخص جراء حادث طعن قرب وزارة الداخلية، الخميس الماضي، في العاصمة لندن بحي وستمنستر.



ووصفت جروح الرجل بأنها لا تهدد الحياة، وتم احتجاز رجل آخر حسبما ذكرت شرطة العاصمة في بيان.



وذكرت دائرة الإسعاف أنها قدمت الرعاية للمصاب في موقع الحادث، وتم نقله إلى مركز للعلاج من الصدمات لتلقي المزيد من العلاج.