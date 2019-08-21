صحيفة يابانية: كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسًا نووية

ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا حربية نووية.



ونقلت الصحيفة عن نسخة من الورقة السنوية البيضاء بشأن سياسات الدفاع، أن كوريا الشمالية تمكنت لأول مرة من تقنية تصغير ما لديها من أسلحة نووية وجعلها في شكل رؤوس حربية.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ستعتمد الحكومة اليابانية ذلك التقرير رسميًا منتصف سبتمبر المقبل.



ومددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظر سفر الأمريكيين إلى كوريا الشمالية حتى العام القادم.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الحظر الذي صدر للمرة الأولى في يونيو 2017 سيظل مفروضًا حتى نهاية شهر أغسطس 2020 إلا إذا تم إلغائه من قبل وزير الخارجية مايك بومبيو.



وأشار البيان إلى أن الأمريكيين الذين يهتمون بالسفر إلى كوريا الشمالية من أجل أغراض صحفية أو متعلقة بالأعمال الإنسانية سيكونون قادرين على التقدم للحصول على استثناءات عبر وزارة الخارجية.