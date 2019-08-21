ريال بيتيس بصدد الإعلان عن صفقة جديدة

توصل ناديا ريال بيتيس ورايو فاييكانو، لاتفاق مبدئي يقضي بانتقال الظهير الأيسر أليكس مورينو لصفوف الأول لـ5 مواسم.



وأعلنت مصادر أن الاتفاق تم رسميا بين الناديين بعد ارتفاع قيمة الصفقة إلى 7.5 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ آخر كمتغيرات، ونسبة من بيع اللاعب في المستقبل لأي فريق آخر.



ويعد صاحب الـ26 عاما الصفقة السادسة التي يدعم بها الفريق الأندلسي صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.



ونجح "الفيرديبلانكوس" في ضم الحارس داني مارتين، والظهير الأيسر ألفونسو بيدرازا، ولاعب الوسط المهاجم الفرنسي نبيل فقير، وثنائي الهجوم بورخا إيجليسياس وخوان ميجيل خيمينيز "خوانمي".