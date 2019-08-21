الاتحاد التونسى يتدخل لحل أزمة ملعب النجم وكونكارى

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانًا أشار فيه إلى أنه راسل محافظ المنستير أكرم السبري للعدول عن قرار رفض احتضان ملعب بن جنات، مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال افريقيا الذي سيجمع السبت المقبل، النجم الساحلي بهافيا كوناكري.



وجاء في نص بيان الاتحاد: "بناءً على تصريحات السيد أكرم السبري والي المنستير التي تضمنت الموقف الرسمي من إجراء مباراة العودة بين النجم الرياضي الساحلي وهافيا كوناكري على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، وذلك بسبب عدم وصول طلب استغلال منشأة رياضية للجهات المسؤولة قبل تعيين المباراة متطرقًا في السياق ذاته للإشكاليات التنظيمية والفنية التي تعيق برمجة مباراتين هامتين في يومين متتاليين في نفس الملعب وعلى نفس الأرضية".



وأضاف: "راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم السيد الوالي متفهمة وجاهة رأيه، مثمنة مساعداته السابقة للنشاط الرياضي وللجمعيات الرياضية، ملتمسة منه في نفس الوقت اتخاذ قرار وإجراءات استثنائية لكي يتمكن أحد ممثلي كرة القدم التونسية من إجراء مباراته في ملعب مصطفى بن جنات بتاريخ 24 أغسطس 2019".