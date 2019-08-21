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رياضة

القيعى: رئيس اتحاد الكرة الجديد معروف بإنتماءه للزمالك

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:29 ص
جريدة الدستور
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أبدى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، تخوفه من وجود عمرو الجنايني على رأس اللجنة المعينة لإدارة شؤون كرة القدم المصرية، وذلك بسبب انتمائه للزمالك.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية، تعليقا على وجود الجنايني: "ربنا يستر، الجنايني معروف بانتمائه للزمالك وسخريته من الأهلي وجماهيره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "الجنايني ليس زملكاويا عاديا، نتحدث دائما وتحدث بيننا مناوشات حول تشجيع كل منا للأهلي والزمالك، أتمنى أن أرى منه الوجه الإداري الذي لم نره من قبل".

في نفس السياق، كتب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" حول نفس الأمر: "أتمنى التوفيق للصديق العزيز عمرو الجنايني، في مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، بعد ترشيحه واعتماده من فيفا رسميا".

وأضاف: "عرفناك عمرو الجنايني، المشجع المتعصب، ولكن أيضا نعرفك ككادر إداري محترف يستطيع إنجاز الكثير في اتحاد الكرة، بمعاونة أخي وصديقي العزيز محمد فضل، خلال المرحلة المقبلة، والآن ننتظر منك أن تخلع عباءة المشجع وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع خلال هذه الفترة التي تتولى فيها تسيير شؤون كرة القدم المصرية".
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