أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ60.03 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بنحو 1 دولار عن تداولات أمس الثلاثاء، حيث ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 1 دولار للبرميل؛ ليسجل 60.03 دولار للبرميل.



كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضًا إلى نحو 1 دولار للبرميل؛ لتسجل 56.15 دولارًا للبرميل.



واستمرت المخاوف بشأن الطلب الكلي على النفط في الضغط على الخام، وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميًا إلى 1.10 مليون برميل يوميًا، مؤكدة أن السوق سيشهد فائضًا طفيفًا في 2020.



كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم في أنحاء العالم مع تنامي التوقعات بأن الاقتصادات العالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.