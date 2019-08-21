ميسى أو رونالدو؟.. دراسة علمية تحسم "لقب الأفضل"

زعمت دراسة جامعية أنها استطاعت أخيرا أن تفض الاشتباك على صراع أفضل لاعب في الأعوام الأخيرة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية عبر موقعها باللغة العربية أن جامعة لوفان البلجيكية طورت برنامجا يدعي "تقييم الأفعال"مع شركة "ساي سبورتس" الهولندية المتخصصة في احصائيات كرة القدم، يعتمد على تقدير الاحتمالات التي تحلل جميع ما يمكن أن يقوم به لاعب كرة القدم على أرض الملعب.



وأوضح الأستاذ في جامعة لوفان، جيسي دايفس،المسألة بقوله: "في العادة، تحدد قيمة اللاعب عبر تسجيل الأهداف أو صناعتها، إلا أن تسجيل الهدف أمر نادر، حيث يتم تقدير قرابة 1600 فعل يمكن القيام به خلال المباراة، ونموذجنا يراقب كافة الأفعال، التمريرات والتسديدات والمرواغات، ويتم حساب القيمة على هذا الأساس".



وأضاف: "مع هذا الكم من البيانات، يقوم البرنامج بتحليل ما يقوم به اللاعب والتي تعود بالنفع على فريقه ونتيجة المباراة".



وبناء على ذلك، قامت الدراسة البحثية بتحليل إحصائيات كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من موسم 2013-2014 إلى موسم 2017-2018، في الدوري الإسباني، واستبعدوا أدائهما خلال مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والمباريات الدولية، وأسفرت هذه الدراسة عن كون ميسي أكثر حسمًا للمباريات، حيث حصل على قيمة وصلت إلى 1.21، في حين وصلت قيمة رونالدو إلى 0.61.



وكشف توم ديكرو، طالب دكتوراه شارك في تطوير الدراسة أن المواسم الأولى كانت الدرجة متقاربة للغاية بين ميسي ورونالدو، لكن منذ 2015 ابتعد الأرجنتيني بشكل كبير عن منافسه الأزلي.