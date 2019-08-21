الدورى السعودى الثالث عالميا على "تويتر"

حقق الدوري السعودي المرتبة الثالثة عالميًا في التفاعل مع المنافسات الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متفوقًا على الدوري الإيطالي، والألماني، والفرنسي، وغيرها من الدوريات الكبرى في الموسم الرياضي الماضي.



وتخطى حضور الدوري السعودي على "تويتر" الـ80 مليون تغريدة، محققًا تفاعلًا مشهودًا عبر أكثر من 40 مليون حساب شخصي، وهذا الرقم الكبير يؤكد جماهيرية وتنافسية الدوري السعودي بين بقية الدوريات العالمية، على مستوى التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما حقق الدوري الإسباني أكثر من 167 مليون تغريدة بواسطة 97 مليون مغرد عن الليجا الإسبانية وأنديتها، أما الدوري الإنجليزي فجاء ثانيًا بأكثر من 161 مليون تغريدة غرّد فيها أكثر من 91 مليون حساب.



وتُّعد كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية، حيث يتابعها أكثر من ثلثي سكان المملكة، منفردة عن المنافسة مع أي لعبة أخرى. ولأن فئة الشباب هم الأكثر تفاعلًا مع الدوري فقد حقق أرقامًا عالية جعلته في طليعة دوريات كرة القدم على مستوى العالم، إضافة إلى فعالية الحضور الجماهيري الذي تجاوز في الموسم الماضي، عشرة ملايين مشجع لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.



يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين يحظى في الموسم الحالي بدعم حكومي كبير من خلال الهيئة العامة للرياضة، بلغ أكثر من 660 مليون دولار، مما يؤكد الرغبة في صناعة كرة قدم احترافية وبأعلى المقاييس، وتطوير بيئة الملاعب، وجلب أفضل اللاعبين والمدربين على مستوى العالم، وتوطين التقنيات الحديثة في الخدمات الرياضية.