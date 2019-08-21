تفاصيل استقالة حسام فريد نائب وزير الصناعة من منصبه

كشف مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة، أن حسام فريد، مستشار وزير الصناعة والتجارة، ومنسق المجالس التصديرية، ومستشار الوزير للمشروعات الصغيرة، تقدم باستقالته لوزير الصناعة والتجارة، أمس الثلاثاء، حيث قبل الوزير استقالته.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "فريد" سلم كافة الملفات التي كانت في حوذته ضمن المهام المسندة إليه من مكتب الوزير.



وأشار المصدر، إلى أنه لم يتم ذكر أى أسباب واضحة حتى الآن لتقديم الاستقالة، وسوف يتم الإعلان عن الاستقالة رسميًا غدًا أو بعد غد.



وكان وزير الصناعة والتجارة الحالي، عين حسام فريد مستشارًا له منتصف أغسطس 2018، ليتولى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوزارة.