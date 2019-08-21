جواو فيليكس يعود لتدريبات أتليتكو مدريد

شهد مران أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، مشاركة البرتغالي جواو فيليكس، مما يؤكد جاهزيته لمواجهة ليجانيس، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب «بوتاركي».



وتعرض فيليكس، لإصابة عضلية في مباراة خيتافي يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 1-0، وتم استبداله في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.



ويعتبر جواو سيلفا هو الصفقة الأغلى في تاريخ الروخي بلانكوس، بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو قادما من بنفيكا البرتغالي.



وأضافت صحيفة "أس" الإسبانية، إن الشكوك مازالت موجودة حول امكانية مشاركة المهاجم دييجو كوستا، الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابته العضلية التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم.



وأوضحت الصحيفة، أن فرصة اللاعب في اللحاق بمواجهة ليجانيس قليلة، بعد أن أنهى أيضا فترة الإيقاف لثماني مباريات عقب طرده خلال مباراة برشلونة بملعب «كامب نو» في الدور الثاني من الموسم الماضي.